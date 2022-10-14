日元跌破30多年新低之際 日本官員繼續警告匯率過度波動

在周四美國公布高於預期的通膨數據後，日元兌美元跌至 30 多年來最低，隨後震盪走高，引發市場對當局潛在干預的討論。

日本官員拒絕評論是否再次進行干預，但針對匯市過度波動，繼續嚴厲口頭警告。

日本財務大臣鈴木俊一說：「我們不能容忍投機行為引發的過度行動，我們高度關注外匯市場，將採取適當措施應對過度波動。」

日元周四 (13 日) 一度跌至 1 美元兌 147.67 日元，創 1990 年 8 月以來最低，並且低於上個月促使日本出手干預的水準。不過周五已經有所反彈，來到 147.15 附近。

目前正在華盛頓出席 G20 財長會議的鈴木表示，許多國家都關注貨幣緊縮下，對社會和經濟的連鎖反應，部分國家提到了匯率問題，但並未討論具體的合作措施或手段。

雖然鈴木重申，日本上個月的干預已取得美國理解，但他表示，並沒有與美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 舉行雙邊會談。

大和證券高級外匯策略師 Yukio Ishizuki 認為，鈴木可能暗示，已經獲得允許，在過度波動情況下進行干預，關鍵詞是「過度波動」，市場人士似乎謹慎操作，避免惹怒日本政府。

同樣在華盛頓開會的日本央行總裁黑田東彥表示，他無意改變當前策略，並重申支持經濟的承諾，因為現在由成本推動型的通膨不可持續，預計明年價格增長將再次低於目標。

第一生命研究所經濟學家 Hideo Kumano 認為，日本官方不明確表態是否干預，是希望保持市場的懷疑態度，讓戰鬥發生在心理上，而非干預的規模。