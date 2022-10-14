英財政大臣夸騰證實遭解職 前外交大臣韓特接棒上任

英國首相特拉斯（Liz Truss）周五（14 日）宣布解職財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）同時撤回減稅計畫，安撫受到「迷你預算」計畫引起動盪的市場，證實稍早英國媒體《泰唔士報》（The Times）的報導內容。夸騰離開後將由曾擔任英國外交大臣與衛生大臣的韓特（Jeremy Hunt）將接替財政大臣一職。

特拉斯在簡短的記者會上表示：「很明顯，我們的部分迷你預算超出市場預期。因此，我們現在執行使命的方式必須改變。」

特拉斯的決定意味著明年的公司稅將從 19% 提高至 25%，這是前任英相強生（Boris Johnson）與前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）的計畫，據悉該計畫能在 2026 年替英國財政部恢復約 190 億英鎊（約 214 億美元）的收入。

另一方面，夸騰上任英國財政大臣僅僅六周左右就在英國金融市場巨震下被解職。他在解職聲明中表示接受特拉斯的解職，並說由於全球利率與能源價格飆升，當前金融局是相當艱難，也對 9 月 28 日提出減稅計畫引發的市場巨震負責。

外媒報導指出，曾擔任英國外交大臣與衛生大臣的韓特（Jeremy Hunt）將接替夸騰的財政大臣位置，而目前擔任財政部秘書長的菲利普（Chris Philp）也將卸下職位，由內閣辦公室部長阿格（Edward Argar）取代。

截稿前，英國 30 年期公債殖利率升至 4.66%，先前特拉斯發言時曾一度跌至 4.4% 附近，而英鎊對美元匯率持續走軟，現報 1.118 美元。