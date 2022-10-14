鉅亨基金狂歡節登場 10/1-10/31全站基金限時零手續費

眾所期待的百貨週年慶緊鑼密鼓登場，各大基金銷售平台年度盛大的歡慶活動也正式展開。由「鉅亨買基金」首創的「基金狂歡節」活動，今年推出全平台基金單筆申購通通零手續費，從 10 月初起跑，投資人可趁市場震盪之際，善用優惠方案擇優佈局。

「鉅亨買基金」創辦的「基金狂歡節」今年邁入第六屆，今年度的優惠方案較往年更大器，10 月底前，只要單筆申購任何基金都是零手續費。另外，鉅亨買基金還推出定時定額 10 年優惠專案，在年底前，以定期定額新申購 20 大境內外知名品牌基金，可享有長達 10 年的定期定額免手續費，包括聯博、安聯、安盛、貝萊德、中國信託、富達、富蘭克林 (含美盛)、復華克林華美、復華、華南、景順、摩根士丹利、摩根、兆豐、野村 (境內)、百達、新光、瑞銀、統一及元大等系列基金均適用。

此外，鉅亨買基金也加碼開戶優惠，從 10 月 1 日起到 10 月 31 日內完成開戶，除了平台原先贈送的 3 筆定期定額終身零手續費，另外再加碼送 20 筆單筆零手續費優惠券，開戶優惠適用全平台所有基金。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，隨著普惠金融的大力推廣，加上近幾年國人的理財自主性日益升高，以及這兩年疫情對金融交易數位化的推波助瀾，投資人使用基金平台交易的趨勢更加明顯。根據「鉅亨買基金」的統計，受到通膨及升息的衝擊，境內外基金今年前八個月的總體規模 (不含 ETF) 減少 11%，反觀鉅亨買基金所管理的資產規模則逆勢成長 10%。張榮仁提到，投資市場因美國升息速度的不確定性影響，震盪格局短期內仍難改變，鉅亨買基金期望用各種超值的申購優惠方案，除了回饋投資人長期的支持之外，更期望陪投資人一起耐心度過市場波動。

全球通膨衝高、進入高利率時代，由於經濟衰退疑慮籠罩，讓投資人對於佈局方向不知該何去何從。張榮仁分析，統計過去 30 年，當美股近一年跌幅超過 20% 進場開始啟動定期定額投資，滾動 5 年的平均報酬率成熟國家股市為 45.4%，美國股市為 42.5%，美國高收益債券也有超過 28% 的報酬率。因此，只要根據自己的投資屬性做好資產規劃，在市場表現極差時，還是有望得到目標報酬。

各基金交易平台優惠活動

資料來源：各基金交易平台；資料日期：2022/10/14

警語

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