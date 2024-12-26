澤米科技上市掛牌首度護盤 明日起擬執行買回1500張庫藏股
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-26 19:11
光學鍍膜廠商澤米科技 (6742-TW) 決議自明 (27) 日起兩個月內，執行自市場買回 1500 張庫藏股，這是澤米科技 2023 年 12 月 5 日上市掛牌以來首度買自自家股票並用於轉讓給員工。
澤米科技決議買 1500 張庫藏股，買回價格區間在 45 元 - 68 元，價格低於 45 元時也可買回。
澤米科技主要從事光學鍍膜、相機模組光學低通濾波器 (OLPF)、薄膜光學鍍膜及半導體光學鍍膜等業務，澤米科技深耕鍍膜產業近 20 年，以純鍍膜工藝為技術核心，加上冷加工技術，獲得日系相機零組件鍍膜訂單，並逐步切入屏下指紋及車載 IC 等矽晶圓鍍膜，以及 AR/VR/MR 等元宇宙相關元件鍍膜應用，鍍膜技術應用橫跨玻璃、塑膠及晶圓等各式材料，產品應用由單眼相機逐步拓展至半導體車用感測元件。
澤米科技 2024 年前三季營收 5.11 億元，毛利率 16.41%，稅後純益 594 萬元，每股純益 0.08 元。
澤米科技 26 日收盤價報 57.4 元。
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