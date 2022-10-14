綠能ETF新兵報到 富邦ESG綠色電力10/20掛牌上市

綠色能源已成為全球轉型趨勢下的新投資機會，近期募集成立的富邦全球 ESG 綠色電力 ETF(00920-TW) 即將在 10/20 掛牌上市。

富邦 ESG 綠色電力經理人洪珮甄指出，歐美冬季用電需求高峰即將到來，缺電問題迫在眉睫，短期先以石化與綠能並存的方式解決過渡階段的缺電問題，長期目標依舊是積極發展綠能、降低排碳，並且追求能源自主，在整體綠電產業偏多看待下，建議投資人逢低長線布局綠電相關 ETF。

全球再生能源市場在後疫情時代受到供應鏈中斷、原物料成本攀升及地域紛爭等逆風因素所紛擾下，仍於 2021 年繳出亮眼的成績單，無論是風電、太陽能的年度新增裝置容量創下近年來的新高，仰賴於各國積極加大綠電相關基礎建設的投資支出，以確保未來階段性的減碳目標能順利達成。

洪珮甄進一步指出，根據彭博最新的預估，在美國 IRA 法案補貼的提振與歐盟能源自主法案的通過之下，無論是太陽能或風電在 2022 年的新增裝置容量預估值，可望皆高於 2021 年，不過 2022 年的關注焦點會落在太陽能領域，因為太陽能在 IRA 法案中迎來睽違已久的生產成本補貼 (PTC)，對於生產成本的補貼比重更高，因此預計從 2022 年到 2030 年都可以看到明顯的成長動能。至於風電，預估 2022 年仍會受到一定程度的供應鏈與原物料衝擊，2022 年的新增風機容量保持小幅增長，不過預期 2023 年將迎來新一波增長動能。

展望後市，近期石化燃料價格維持高檔，且即將迎接歐美冬季用電需求高峰，洪珮甄指出，短期不容易見到油價的快速下跌，因此以成本角度來說，再生能源將持續受益於其相對低廉的生產成本。

此外，缺電問題迫在眉睫，近期陸續見到部分先進國家如德國，藉由提升燃煤及核能發電量以支應缺電問題，不過根據 IEA《2022 年全球能源投資報告》的調查數據顯示，傳統石化能源的資本支出並未因此大幅增長，歐美國家仍極力追尋符合減碳目標的能源解決方案，短期先以石化與綠能並存的方式，解決過渡階段的缺電問題，長期目標依舊是積極發展綠能、降低排碳，並且追求能源自主。

綜上所述，洪珮甄強調，即使市場氣氛低迷，然而在維持整體綠電產業偏多看待下，建議投資人應著眼長線角度，逢低佈局相關產品，如富邦全球 ESG 綠色電力 ETF。

