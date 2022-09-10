亞馬遜關閉遠程醫療服務Care並裁159人 合作方跟進裁員236人

亞馬遜 (AMZN-US) 已在周四 (8 日) 稍晚提交「員工調整和再培訓通知 (WARN)」，由於亞馬遜關閉 Amazon Care 遠程醫療服務，因此正準備裁員 159 人。

《WARN 》法案要求，雇主在大規模裁員或工廠關閉前 60 天發布通知。

根據周四提交的另一份 WARN 通知，Care Medical 公司將裁員 236 人。Care Medical 是亞馬遜簽約合作的獨立公司，內含負責治療 Amazon Care 患者的臨床醫生團隊。

這兩項裁員行動定於 12 月 1 日開始。

亞馬遜 8 月下旬表示，在確認 Amazon Care 對客戶來說「功能不夠完整」後，公司決定 12 月 31 日起關閉該遠程醫療服務。

Amazon Care 是亞馬遜顛覆醫療保健行業的戰略之一，其他策略包括藥局和消費者診斷企業。即使關閉 Amazon Care，亞馬遜仍繼續向醫療保健領域拓展版圖。亞馬遜 7 月宣布將以 39 億美元收購 One Medical，將其觸角伸入精品初級照護診所網路。

Amazon Care 於 2019 年啟動，服務公司西雅圖總部及其周邊地區員工，提供緊急的視訊護理訪問、免費的遠程醫療諮詢，以及護理師到府篩檢和接種的付費服務。

亞馬遜宣布關閉該服務時，曾在備忘錄告知員工，公司將提供任何一處的亞馬遜職位。

亞馬遜健康服務部門主管 Neil Lindsay 在備忘錄上寫道：「許多 Care 員工將有機會加入健康服務組織，或其他亞馬遜團隊，我們將很快與大家討論這一點，我們也將支持員工尋找公司以外的就業機會。」

亞馬遜公司代表在電郵聲明中說，受裁員影響的員工將有機會在內部找到其他崗位，「支持員工度過轉型期，這持續是我們的首要任務。」

亞馬遜第二季裁員 9.9 萬人，使人力降至 152 萬人。為了應對疫情期激增的需求，亞馬遜大量增聘人手和擴大倉儲地點，但現在進入後疫情期，需求回落，亞馬遜不得不裁員以降低成本。