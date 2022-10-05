今晚美國將公布9月小非農，亞馬遜確認暫停零售業務招聘

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 10 分)：

■道瓊指數：下跌 213 點，跌幅 -0.70% 至 30152。

■那斯達克 100 指數：下跌 82.75，跌幅 -0.71% 至 11558.00。

■標普 500 指數：下跌 27.50，跌幅 -0.72% 至 3775.75。

二、今晚重要數據

■今晚 8：15 美國將公布 9 月小非農，目前市場預期將自 132K 上升至 135K。

■今晚 10 點 ISM 將公布 9 月服務業 PMI，目前市場預期將自 56.9 些微下滑至 56.4。

三、美股盤前關注重點

1. 亞馬遜確認暫停零售業務招聘：亞馬遜 (AMZN.US) 發言人布拉德 · 格拉瑟 (Brad Glasser) 表示，預期未來會對業務招聘策略進行調整，目前已不只一間大型企業宣布將暫停或放緩招聘了，谷歌、蘋果、Meta 皆已表示將放緩或暫停招聘，也正在尋找削減成本的方法。

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2. 歐盟將提供 2.9 億歐元支持半導體：歐盟委員今日表示已批准提供 2.925 億歐元以支持意法半導體在義大利投建一座半導體廠，該晶元將用於電動汽車或快速充電站等設備的為芯片的基層。

3. 歐盟將立法要求消費性電子產品需有 USB-C 充電：歐盟正在推進立法，要求在歐盟銷售的所有消費性電子產品，如手機、平板電腦、數位相機、耳機、耳麥、耳塞、便攜式揚聲器、手持視頻遊戲機、鍵盤、滑鼠等都有 USB-C 端口，公告稱筆電將於 2026 年春季進行 USB-C 充電。

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