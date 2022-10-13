IMF支持日銀超寬鬆立場 還不到調整政策的時候

國際貨幣基金 (IMF) 官員認為，日本央行 (日銀, BOJ) 目前不應調整殖利率曲線控制 (YCC) 政策，因為這有可能被視作政策緊縮信號，並且表示，日元貶值整體來說對日本經濟有利。

IMF 日本事務代表 Ranil Salgado 周四 (13 日) 表示：「無論日銀試圖傳達什麼樣的訊息，殖利率曲線政策的任何變動，都可能被解讀成收緊貨幣政策的訊號，我們認為現在不是考慮這件事情的時候。」此番言論形同支持日銀總裁黑田東彥 (Haruhiko Kuroda) 堅如磐石的寬鬆立場。

黑田東彥周三 (12 日) 重申繼續實施寬鬆政策後，日元兌美元貶破當局上月進場干預的水準，再探 24 年低點，引發外界對於日本政府是否再度出手干預的臆測。

今年迄今，日元兌美元匯率已貶逾 20%，在全球主要貨幣中貶幅最重。針對日本當局的干預行動，Salgado 說，歷史經驗雖然顯示干預行動有助緩和貨幣貶勢，但往往只有短期效果。

Salgado 沒有表明 IMF 是否支持日本的干預行動，不過他認為，疲軟的日元不會對日本經濟造成淨負影響，雖然導致部分經濟部門受到傷害，但整體來看其實是有利的。

日本財務省數據顯示，今年第 2 季日本企業經常利潤創下 1954 年有紀錄以來最高，鑑於疲軟日元幫助提振企業獲利，日本首相岸田文雄也呼籲企業提高工資。

Salgado 並說，IMF 已建議將殖利率的定錨目標，自 10 年期公債調整為天期較短的公債，藉此強化政策的可持續性。

就企業貸款來說，他認為 5 年期的殖利率曲線特別重要，若超過這個天期，將對銀行、退休基金和壽險公司的財務穩定性造成更大影響。