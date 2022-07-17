力積電13名高階主管逢高調節 近兩個月出脫逾1100張持股

晶圓代工廠力積電 (6770-TW) 受通膨等因素干擾，半導體成熟製程產能傳鬆動，股價 6 月中旬以來頻頻跳水，單月大跌超過 3 成，共 13 名副總或協理級高階主管逢高調節，5、6 月相繼自集中市場出脫持股，調節張數超過 1100 張。

據公開資訊觀測站資料顯示，力積電副總經理陳章鑑 5 月出脫持股 160 張、吳元雄 108 張、譚仲民 89 張，協理龐忠義 200 張、陳俊良 70 張、姜建德 50 張、蔡明勳 45 張、許梅珊 22 張，共出脫 744 張。

從最新公布的 6 月統計資料來看，副總經理劉志能賣出 210 張、張守仁 65 張、陳章鑑 20 張、謝明霖 30 張、譚仲民 29 張、簡文勝 10 張、吳元雄 9 張、財務長邵章榮 47 張，共調節 420 張。

力積電上周五 (15 日) 召開法說，總經理謝再居表示，受通膨、戰爭等因素影響，第三季配合客戶進行庫存調整，包括 HV、利基型 DRAM、驅動 IC 三大產品線需求進入修正，產能利用率將降低約 5-10%、ASP 也微幅下滑。

謝再居坦言，下半年營運確實會放緩，市場庫存修正情況會到明年第一季或第二季，目前還難定論，並透露有驅動 IC 廠客戶甚至不惜支付違約金，也要調節庫存，這也是首家釋出因景氣修正，產能利用率將無法維持滿載的晶圓代工廠。

力積電股價 5 月 20 日衝至波段高點 59.4 元，6 月在大盤跌跌不休下，股價也一路修正，自高點下挫超過 3 成，跌破 40 元整數關卡，周五 (15 日) 則受台積電法說報佳音強彈帶動，大「積」帶小「積」，重返 40 元大關。

