〈力積電法說〉總座：下半年營運放緩 庫存修正時間仍難預測

晶圓代工廠力積電 (6770-TW) 今 (15) 日召開法說會，總經理謝再居表示，第三季產能利用率將降低約 5-10%、ASP 也微幅下滑，下半年營運確實會放緩，市場庫存修正情況會到明年第一季或第二季，目前還難定論。

力積電表示，受通膨、戰爭等因素影響，第三季配合客戶進行庫存調整，包括 HV、利基型 DRAM、驅動 IC 三大產品線進入修正，希望庫存調整最快第四季或今年底前告段落，將調配工規、電源管理、車用等相關需求填補產能，許多客戶新品下半年也將陸續發酵。

總經理謝再居進一步說明，第三季修正產品包括驅動 IC、CMOS 及手機用的電源管理 IC、分離式元件等，估修正幅度超過 20%，其中面板驅動 IC 下修幅度最明顯；但約 7 成客戶有長約，較不會有大變動，其他 15-20% 不受長約約束，就會調整較多。

價格方面，謝再居也說，驅動 IC 市場庫存壓力大，部分客戶甚至動用違約金以減緩庫存壓力，第三季 ASP 將微幅下滑。

力積電目前 12 吋晶圓代工受影響程度較 8 吋劇烈，謝再居並認為，市場部分預期第四季產業修正可望結束，部分則預期要到明年上半年，今年第三、四季營運確實會放緩，但修正情況會延續到明年第一季或第二季還很難說。

力積電指出，去年驅動 IC 價格相對較佳，近來需求調整下，毛利率會回歸正常水準，近期毛利率 51% 中有許多來自標售的晶圓代工價格，此舉並非常態，長期毛利率希望落在 40-45% 區間，朝高標邁進。