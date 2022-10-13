〈中碳法說〉煤化學市況低谷已過 產品價量回升Q4樂觀

中碳 (1723-TW) 今 (13) 日召開法說會，受到國際油價、苯價下挫干擾，營運略受影響，展望後市，中碳認為，煤化學市況低谷已過，第四季將迎來石化業傳統旺季，預計價、量將有所改善，樂觀看待後市營運。

中碳指出，輕油類產品近期下跌狀況明顯，出現價量同步減少的狀況，主要受全球終端需求下滑影響石化業景氣，6 月國際每噸苯價曾達 1300 美元，但到 8 月下旬已跌破 900 美元，國內下游客戶庫存也維持高檔，影響拉貨力道，9 月苯出貨僅為前月的 6 成。

中碳主要業務分為煤化學與碳材料，煤化學中又包含輕油、煤焦油兩大產品，煤焦油有雜酚油 (營收約佔 25%)、軟瀝青 (佔營收 11%)、萘等產品，輕油則為苯 (佔營收 2 成)、甲苯，其他還有焦炭等。

中碳表示，煤焦油產品中，雜酚油與油價關聯性較高，近期原油下挫影響產品價格，9 月出貨也較前月下滑；軟瀝青相對價格仍處於高檔，中國煤焦油工業減產，使市況供不應求，公司也在 9 月增加一船軟瀝青出貨，預計 10、12 月都各會增加一船出貨。

展望後市，中碳認為，苯近期供需市況已出現好轉，第四季價格將回穩、銷量提升，預計 10 月苯出貨量能回升至 8 月的 9 成，另外，近期油價反彈，雜酚油市況也將好轉，加上軟瀝青的支撐，整體看好第四季營運。

中碳 9 月輕油營收比重 21.9%，煤焦油 49.5%，碳材料 8.2%，煤焦油貿易 13.6%，焦炭等其他約占 6.8%；整體毛利率 23.4%，輕油產品 11.5%、煤焦油 36%、碳材料 17.3%、焦炭 6.4%。