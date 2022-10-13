〈生技論壇〉多數生技公司手上現金高於市值 併購時機來臨

台灣生物產業發展協會今 (13) 日舉辦 2022 年度會員大會，保瑞 (6472-TW) 董事長盛保熙表示，儘管目前資本市場低落，但生技產業正在快速發展，加上許多生技公司手上現金高於市值，顯示現在是全球併購的好機會。

盛保熙認為，雖然現在資本市場低落，不過生技產業相對穩健，也是可以藉機表現的時候，尤其隨著高齡化、細胞治療、大分子藥物、ADC(抗體藥物複合體) 等技術快速發展。

而台灣生技產業目標達到兆元只是剛開始，因為國內很少公司市值超過 10 億美元、僅 3、4 家公司營業額超過 100 億元，因此台灣還處於成長態勢。

盛保熙指出，若從併購角度來看，10 年前全球臨床件數約 10 萬件，今年已經倍數成長至 40 萬件，加上目前很多公司市值很低，以美國來說，超過 200 家公司手上現金高於市值，顯示現在是全球併購的好機會。

寬量國際策略長谷月涵提到，經濟萎縮時生技產業屬於抗跌產業，因為無論經濟好壞都需要醫療服務，加上近年台灣許多公司的研發成果商業化，帶動台灣醫療產業成長非常快，

谷月涵認為，台灣製藥產業特別有競爭力，除了上市櫃公司比例高於韓國、日本、印度等國家外，多數研發階段處於二期臨床試驗，以及聚焦在孤兒藥，對於投資相當有效率。