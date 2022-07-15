〈力積電法說〉銅鑼新廠進度遞延 量產時程延後至2024年

晶圓代工廠力積電 (6770-TW) 今 (15) 日召開法說，總經理謝再居表示，今年資本支出 15 億美元左右不變，但銅鑼新廠受建廠時程、設備交期遞延等因素影響，量產計畫估將延至 2024 年。

力積電在今年股東會時原先預期，銅鑼廠預計夏天左右完成土建、開始無塵室施工，第四季搬入設備，明年農曆年後小量試產，夏天加入量產。

不過，謝再居今日表示，近一年來受缺工、缺料影響，建廠時程延誤約 4-5 個月，原先預計第四季搬入設備的時程，已確定跳票，且設備廠在設備交期上也嚴重落後，對力積電造成很大困擾，因此需要不時的調整量產計畫。

以目前狀況來看，謝再居預期，今年第四季可如期完成無塵室建置，明年下半年建置完成月產能 8500 片，2024 年下半年達到 1.9 萬片。

力積電表示，今明兩年銅鑼廠都會是虧損狀態，今年可能虧損 10 億元，明年第一季廠房完工，開始提列小部分設備折舊，加上電費等因素，虧損可能擴大至 20 億元，預計月產能拉升至 1.5-1.9 萬片時，就可達損益兩平水準。

另外，對於董事長黃崇仁遭目擊與法國總統馬克宏會面，甚至受邀至法國投資設廠，對此，副總經理譚仲民表示，黃崇仁確實受邀前往法國參加國際性產業高峰論壇，是正常的商務活動，但目前仍以銅鑼廠為重點，雙方若要合作還需要一些時間。

