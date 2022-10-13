〈力積電法說〉Q4營運續降溫 董座喊話本益比偏低

晶圓代工廠力積電 (6770-TW) 今 (13) 日召開法說會，總經理謝再居表示，由於近來終端銷售狀況不佳，客戶庫存增加滿多，為因應庫存調節，第四季仍有減產計畫，預計營收較上季降溫，幅度則會低於上季的季減幅 12%。

另外，儘管董事長黃崇仁未出席法說會，不過，謝再居強調董事長有特別交代，力積電前三季稅後純益達 197.15 億元、EPS 為 5.4 元，已雙雙超過去年全年的 160.9 億元、4.92 元，依現階段股價來看，本益比實在太低，認為股價太委屈。

謝再居指出，現階段消費性需求疲軟，尤其 LCD 驅動 IC 領域修正地相當厲害，預計第四季產能利用率持續降溫，但以歐、美、日客戶為主的產品線，如車用、工控、終端通訊電源 IC、特殊記憶體 (SLC NAND) 及功率元件等，稼動率仍持穩。

記憶體方面，力積電第四季 DRAM 代工生意降溫，為避免產能閒置，預計將投入標準品 DRAM 生產，雖沒有特定客戶，但期望藉由提前建立庫存，待景氣回升時選擇適當時機出貨。

展望明年，謝再居坦言，現階段訂單能見度偏低，訂單是 1 個月 1 個月在談，頂多維持 1 季左右，很多消費性客戶都機動性調整訂單，期望明年上半年逐步恢復。

針對長約 (LTA)，謝再居補充，目前有違約狀況的大多都是驅動 IC 業者，每個客戶狀況不一樣，力積電也跟個別客戶討論，如將長約時間延長半年到一年，讓客戶消耗預定的投片量。

至於美國擴大對中國實施晶片管制，謝再居認為，高性能 CPU 不在自家營運範圍，但實體清單中有些是客戶的客戶，目前正積極評估，同時也看好，此舉可抑制中國競爭同業的擴張速度，有助台廠取得轉單，對利基型 DRAM 價格也有穩定作用。