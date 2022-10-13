穆迪分析師：美通膨率有望未來6個月內回落至約4%

穆迪分析公司首席經濟學家 Mark Zandi 表示，美國通膨率有望在未來 6 個月內回落至約 4%。

Zandi 表示，美國通膨率能否回落至約 4%，主要取決於油價是否能保持在目前水準、供應鏈問題是否持續緩解，以及汽車價格是否開始下降。

Zandi 說：「美國 CPI 將從現在的年增 8%，降至接近 4%。」他認為，真正困難的部分是從 4% 降至 Fed 的目標，因為最後將會涉及服務業通膨，進而與薪資和勞動力市場相關，這將會需要一些時間。

整體而言，Zandi 認為 ，Fed 的緊縮政策正在使經濟走上正軌，他預期目前的高物價將會回落到足以防止經濟衰退的程度。

芝加哥聯邦準備銀行總裁伊凡斯 (Charles Evans) 日前表示，「我認為我們可以相對較快速度降低通膨，並避免經濟衰退。」

Fed 目前的預測顯示，失業率將從 9 月的 3.5% 上升到明年年底的 4.4%，而 Fed 的通膨目標指標則從 8 月的 6.2% 降至 2.8%，朝著 Fed 2% 的目標邁進了一大步。

Fed 已將利率從 3 月的接近零調升至 3% 至 3.25% 之間，最近一次以 75 個基點的幅度升息，以迅速限制信貸和減緩需求。