外資續砍台積電 連兩日提款266億元 減碼貨櫃、航空雙雄

台股今 (12) 日跌幅雖收斂至平盤附近，萬三失而復得，不過外資持續站在賣方，並再砍台積電 2.1 萬張、提款 85.2 億元，連兩天累計提款 266.58 億元，同時減碼航空雙雄、貨櫃三雄等傳產指標股；反手回補聯電 1.6 萬張及 PCB 族群。

三大法人仍僅有投信站在多方，小買 6.71 億元；外資再賣超 166.44 億元、自營商也賣超 7.14 億元，三大法人合計賣超 166.84 億元。期貨方面，外資期貨淨多單縮減至 2287 口。

觀察外資今日操作，再度調節台積電 2.1 萬張；昨日力挺的面板雙虎，今日反手減碼友達 7059 張、群創 3879 張，並持續賣超其他電子股，包含日月光 7095 張、仁寶逾 3000 張。

傳產指標股也淪為外資提款重災區，台塑 1.5 萬張，航空雙雄華航逾 8000 張、長榮航 7646 張；貨櫃三雄長榮最多、達 1.1 萬張、陽明 8063 張、萬海 3727 張。

外資持續撤出金融族群，包括國泰金 7610 張、開發金 4946 張、新光金 4739 張、中信金 4442 張。另外，調節元大滬深 300 正 2、元大高股息各逾 7000 多張。

外資買超方面，昨日砍聯電，今日則回補 1.6 萬張；同時敲進 PCB 族群的華通 5165 張、欣興 4314 張、金像電逾 3000 張，其他電子股則有金寶 1.1 萬張、南亞科 6754 張、彩晶 4295 張。其他個股，包含華新逾 4000 張，潤泰全、遠東銀、宏達電、景碩等都有超過 2000 張。

投信買超前十名分別為友達 8689 張、南亞科 4113 張、光寶科、仁寶、英業達、華通、榮剛、遠東新、群聯、永豐金；賣超前十名分別為欣興 2441 張、美時 1292 張、中砂、台光電、智原、瑞昱、昇達科、家登、元太、閎康。