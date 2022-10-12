台積電失守400元關卡 近兩日市值已蒸發1.1兆元

受美國對中國祭出更嚴格晶片管制衝擊，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US)ADR 持續破底，台積電今 (12) 日持續放量下殺，跌破 400 元整數大關，最低探至 395.5 元，創 2020 年 7 月以來新低，累計近兩日市值就蒸發超過 1.1 兆元。

雙十連假期間，台積電 ADR 累計跌幅近 10%，台積電昨 (11) 日補跌壓力沉重，外資大砍超過 4.46 萬張，隨著外資撤逃，台積電落難、單日暴跌 8.3%，險守 400 元關卡，收在 401.5 元，跌幅與下跌金額都是掛牌以來最多，成交更爆量達 9.5 萬張。

隨著以科技股為主的那斯達克指數和費半指數周一 (11 日) 持續下挫，台積電 ADR 再破底，大跌 5.92%，收在 63.45 美元，近三個交易日跌幅達 14.6%。

美國商務部 7 日宣布一系列晶片出口管制新措施，未來美國企業除非獲得政府許可，否則不得對中國出口用於人工智慧或超級運算等晶片，對相關製造設備出口至中國也祭出更嚴格規定，並將包括長江存儲在內的 31 家中企列入「未經核實名單」。

由於新禁令從高階 AI 晶片擴大至 16/14 奈米製程晶片，未來晶圓代工廠恐無法再為中國 IC 設計商提供上述製程服務，將衝擊台積電高效運算相關晶片訂單。