【盤中熱點】金融無力航空墜機，台積獨撐指數，美半導體設備商下修財測，傳台積電獲美方豁免

一、金融無力破底航空墜機，指數走軟

近來市場對利空消息敏感，指數摜破萬三關口，一度跌近 200 點來到 12,889 點，隨著台積電出現買單拉抬，雖跌點收斂但仍跌逾百點，當前預估量為 1986 億。

盤面上來看，貢獻漲點最多多方指標依序為 (2330-TW) 台積電、(2317-TW)鴻海、(2912-TW)統一超、(4904-TW)遠傳、(2377-TW)微星等，

拖累大盤的則是 (2882-TW) 國泰金、(2881-TW)富邦金、(5871-TW)中租 - KY、(2618-TW)長榮航等。

透過成交比重圖我們可以發現，本日金融族群佔比攀升，但整體下跌 - 2.57%，成為壓盤的重心所在。

金融走疲應與解封有所關連，主要而今年金融業今年普遍因防疫保單而虧損，雖解封開國門可帶來觀光效益但也可能使得疫情擴大，導致防疫保單虧損再增加，或是金融指數在本日破底的主因之一，而除了金融外，日前航空雙雄在本日墜機 (2618-TW) 長榮航、(2610-TW)長榮航雙雙打入跌停，除了知名外資券商美林喊利多出盡外，或許也與 (2646-TW) 星宇航空加入台日航線並大打價格戰有所關係，其餘解封概念如 (5706-TW) 鳳凰、(2734-TW)易飛網、(2743-TW)山富等個股也在本日表現皆疲弱。

在中小型個股的部分，雖矽智財本日已無跌停，但整體 IC 設計走勢依舊疲弱，同時透過成交比重圖我們可以發現生技佔比仍居高不下，儼然成為近期資金避風港，當中 (6446-TW) 藥華藥成為本日逆勢上漲重要指標，但由於生技除群本來就與景氣相較無關聯性，因此生技走強同時也反映著當前市場對半導體展望仍有疑慮，在利空環伺、買盤觀望的背景下，就會相較不利於指數。

二、傳台積電獲美國政府豁免，美半導體設備供應商下修財測

稍早指數跌幅收斂，主要是護國神山 (2330-TW) 台積電有買單進場拉抬，護國神山之所以吸引買單進場，原因是日經新聞稱台積電獲得美國政府的保證，表示公司設備可運往南京廠，而台積電南京廠主要是生產成熟晶片，也就是 22 與 28 奈米為主，但同時生產的 16 奈米晶圓，則是在最新管制以內，但管制可以透過審查來放行，但對此台積電拒絕發表評論。

據統計，高速運算 (HPC) 佔了台積電營收 43%，當中約 10%-15% 來自中國，影響總營收約 5-8%，但實際的影響為何，本日法說會上應有更多的說明。

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除了台積電以外，晶片禁令也蔓延到美國自家廠商，最新消息顯示，晶片導體設備供應商應用材料 (AMAT) 表示本波禁令將影響公司營收，不但下修 Q4 財測也表示明年第一季營收可能受到程度相當的衝擊。

本波晶片禁令擴大限制實質上也對美國企業造成衝擊，若以美國優先的角度來看，或許擴大限制僅是想先發制人，也因此未來審查標準和寬鬆與否，就是值得關注的方向。

此外，昨也傳出韓國三星、海力士有為期一年的豁免，這也原先市場預期記憶體將迎來的利多落空，使得 (2408) 南亞科、(8299)群聯、(3260)威剛等個股昨強今弱，但在美光減產優化記憶體整體供需結構背景下，整體記憶體後市能否提前落底，會是值得關注的方向。

盤前與分享投信轉買個股，盤中表現如下

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三、邀你一起看盤勢猜漲跌

近期行情動不動上百點，觀察 5 日 RSI 強弱指標，相較於昨日已來到 20% 左右的水平，顯示當前市場有極高的機率呈現超賣的市況，倘若今天台積電法說釋出的展望能夠破除市場對半導體的疑慮，且美國 CPI 沒有進一步的升溫，或有機會利於短線盤面的發展。

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