〈房產〉題材發酵 「南高屏」房價所得比較疫前增約3成

根據官方統計，第二季全台房價所得比增加到 9.69 倍，和 2019 年第四季台灣疫情發生前相比，房價所得比增加約 13%，其中增幅最大的幾乎都出現在南台灣，「南高屏」房價所得比較 2019 年第四季增加 29-31%，由於過去房價基期低，因此遇到一些題材發酵後，房價上揚幅度也相對大。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，南部地區受到科技業大廠投資議題激勵，房市吸引許多資金投入，帶動地價與房價走揚，加上去年疫情後對於通膨預期強烈，原物料與工資等造價上揚，也都反映在房價上，尤其過去房價基期越低的區域漲幅越大，在房價所得比統計也出現上漲幅度較大的現象。

比較疫情前後房價所得比統計，2019 年第四季全台的房價所得比為 8.58 倍，疫情後則增加 13%，今年第二季為 9.69 倍，一般家庭要 9.69 年不吃不喝才能買得起一間房子，困難度比疫情前增加 13%。統計全台各城市的房價所得比變化，疫情前後增加最多的是高雄市，房價所得比從 2019 年第四季疫前的 7.11 倍，增加至 9.34 倍，增幅達 31%。

第二名則是台南市，房價所得比從 7.19 倍增加到 9.36 倍，購屋負擔增加 30%，第三名則是屏東縣房價比從 5.29 倍增加到 6.85 倍，增幅達 29%，這波房價所得比增加幅度較大的區域，都落在南台灣的縣市。

至於房價所得比增幅相對較平緩的，大多是房價所得比較高的區域，新北市從 11.72 倍增加到 12.82 倍，增幅 9%，若以最新的房價所得比來看，疫情前僅有 3 個都會區的房價所得比超過 9 倍，但今年第 2 季已經有 8 個都會區的房價所得比超過 9 倍，疫情期間房價的確漲勢驚人。