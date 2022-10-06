〈房產〉北台房市交易陷谷底 9月住展風向球平盤「連14綠」

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，9 月分數為 46.1 分，對應燈號已「連 14 綠」，分數較 8 月 45.7 分微增 0.4 分；風向球六大構成項目中預售屋推案量、來客組數分數上揚，新成屋戶數分數下挫，待售住宅建案數量、議價率、成交組數等三項分數則持平。

住展研發長何世昌表示，雖然風向球分數略增，但以房市傳統旺季而言，這樣的成績略顯遜色，而遜色主因是買氣積弱不振，預料到 11 月選舉結果揭曉前，買、賣雙方會處在僵持局面，市況難有明顯變化。

何世昌認為，目前新建案市場觀望氛圍濃厚，不僅消費者在等東風，建商、代銷業者也在等東風，只是買、賣雙方等的東風內容不一樣。業者在等的恐怕是利空出盡、買氣回升時機，預料 11 月選舉結果揭曉前，買方出手速度不快，成交量持續在谷底盤旋，但價格將持續上揚、僅漲價速度放緩。

住展統計，因時序已進入傳統旺季 928 檔，9 月預售屋推案量約 800 多億元，9 月完工釋出的新成屋戶數僅約 300 戶左右，單一案量逾 15 億元以上的指標案僅新北市三重「弘暉富川」一案。

歷年 9 月原為房市旺季，但今年卻出現「旺季不旺」。何世昌指出，北台灣各縣市均受影響，北北桃竹各都會區中以台北市況最弱，部份行政區單週平均來客量已降至 10 組上下，僅北投逆勢開紅盤，北士科因品牌建商推案多，人氣與買氣為北市表現最佳區域。

住展認為，雖然整體市況並不出色，但建案售價普遍沒有退讓，北台灣各縣市建案 9 月平均議價率約 10.47%

資料來源：住展

，與 8 月差異不大，消費者若期待房價在今年底下降，看來機率並不高。