盤中速報 - 晶技(3042)股價大漲至77.6元，漲幅達7.18%

晶技(3042-TW)13日09:02股價上漲5.2元，報77.6元，漲幅7.18%，成交874張。

晶技(3042-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為石英元件之研發、製造及買賣。感測器元件之研發、製造及買賣。

近5日股價下跌3.47%，台灣加權指數下跌5.22%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+36 張
  • 外資買賣超：-60 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+96 張
  • 融資增減：-51 張
  • 融券增減：+88 張

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