去化房市庫存 中國多地支持農民進城買房 給購屋補貼

中國多地政府支持農民進城買房，提供購屋、契稅等補貼，並允許農民享戶口遷移、醫療保險等城區居民同等政策，以減輕房市庫存壓力。

澎湃新聞報導，據不完全統計，今年以來，吉林省延吉、吉林省吉林、江蘇省泰州、湖北省黃岡、貴州省遵義、安徽省潛山、黑龍江省佳木斯、吉林省長春、湖北省麻城、吉林省雙遼、四川省南充、江蘇省興化等城市均鼓勵農民、農民工進城買房。

在鼓勵農民、農民工進城買房的城市中，很多地方政府給予購房補貼、契稅補貼等優惠政策，甚至提及農民可享戶口遷移、子女就近入學（含轉學）、養老保險、醫療保險等城區人口同等政策。

例如，江蘇省泰州市興化市在 9 月 21 日發布《關於有效應對疫情影響促進我市房地產業健康發展的通知》，提到若大專以上人才、外來務工人員、進城農民於 6 月 1 日至 12 月 31 日在市區購買首套房（含中古屋），政府將給予一次性購房補貼，補貼金額為購屋者實際繳納契稅 50%。

諸葛找房數據研究中心高級分析師陳霄表示，近期多地發布鼓勵農民進城購房政策，提出的政策，多為提供購房補貼等形式。陳霄說，提出政策的城市，以庫存壓力大的弱二線和三四線城市為主，目的是提振購屋需求、緩解庫存壓力。

不過，58 安居客房產研究院分院院長張波認為，2016 年大量三四線城市去化庫存，已消耗大量農民赴縣城買房需求，前幾年返鄉置業潮，更吸引一大批年輕人在三四線老家購屋。因此，本輪鼓勵農民進城買房政策的成效，可能不如以往。