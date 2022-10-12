思科攜手微軟 擴大視訊會議商機

網路設備大廠思科 (Cisco) 與微軟周三（12 日）表示，將把微軟的 Teams 即時通訊應用程式添加進自家的會議設備中，提供用戶除現有的視訊會議軟體 Webex 外還有另一種新選擇。

思科安全與協作部門負責人 Jeetu Patel 表示，公司的目標是往更全面的會議軟體平台網路設備方向發展。

Patel 認為該領域市場的發展模式與電影娛樂市場發展方式類似，消費者同時是 Netflix(NFLX-US)、迪士尼 (DIS-US)、HBO 和 Hulu 等多個串流媒體的訂閱用戶，就像用戶也會同時使用微軟、Zoom(ZM-US) 或 Google 的會議軟體。

當問及該策略是否會讓自家 Webex 的市占被微軟的 Teams 蠶食時，Patel 如此回應：「如果客戶在使用多個平台時能獲得更好的體驗，那麼公司將從中受惠。」

微軟 Teams Calling and Devices 副總裁 Ilya Bukshteyn 表示，Teams Room 已在其他幾款會議硬體設備上運行，將從明年第一季登陸思科的設備。

Webex 過去曾是風光一時的會議平台，然而現今已落後包括 Zoom 在內的新創公司。Patel 承認許多人會認為自家的 Webex 已經落伍，但過去兩年內已經推出多種新功能，包括會議中即時翻譯與紀錄，讓該平台能進行多語言會議。

截稿前，思科 (CSCO-US) 盤前股價上漲 0.78%，每股暫報 39.89 美元；微軟 (MSFT-US) 股價上漲 0.84%，每股暫報 227.30 美元。