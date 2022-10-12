Meta高階VR導入MiniLED背光 富采拿大單

Meta (META-US) 今 (12) 日搶先蘋果一步發表新款 VR 頭戴裝置「Quest Pro」，主攻專業應用領域，除了採用高通晶片外，並正式導入 MiniLED 背光，將由目前龍頭廠富采 (3714-TW) 供應。

Quest Pro 新品要價 1500 美元，將搭配高通 Snapdragon XR2 + 處理器，導入 Pencake 鏡頭，以及兩個解析度 1800×1920 LCD 面板，接搭配量子點與超過 500 顆 MiniLED，色域增加 30%、對比度提高 75%。

Meta 新款 VR 也是首次導入 MiniLED，目前龍頭供應商富采也將進入 Meta 供應鏈，搶進 VR 市場，富采董事長李秉傑表示，MiniLED 確實已導入至美系 VR 品牌。

晶電董事長范進雍也透露，富采已著手與客戶進行合作開發，預計 LCD 搭配 MiniLED 將成為 VR 產品新趨勢。

Meta 的新品包含 10 個表情、眼球等感測器，裝置較前代薄 40%，電池位置調整到後腦勺，平衡裝置重量，但電池續航力是一大弱點，單次使用最長只有 1-2 小時，較 Quest 2 減少 1 小時。

Meta 新品從以往遊戲市場跨足至商用應用，瞄準設計師、建築師等創意類的專業工作者，並和微軟合作加入更多軟體服務，目前商用市場中 Quest Pro 價格仍遠低微軟的企業級 Hololens 2 產品，後者的入門款定價 3500 美元，可望從中取得市占率。