〈美禁高階晶片輸中〉美國祭顯卡禁令 倒逼中國供應鏈自主化

美國政府限制輝達（Nvidia）(NVDA-US) 與超微（AMD）(AMD-US) 向中國供應高階顯卡（GPU）與人工智慧（AI）晶片，顯示美中新一波晶片戰開打，而此舉可能倒逼中國供應鏈自主化。

輝達、超微生產的 GPU 產品，被美方列入限制範圍。輝達被限制的產品，包括「A100」和「H100」晶片，以及搭載上述晶片的伺服器「DGX」。超微的「MI250」晶片也受到管制。

阿里雲、騰訊雲、百度雲等雲端運算平台，以及聯想、新華三、浪潮等伺服器製造商，均是輝達在中國的「A100」重點客戶，將因此受到影響。

中國外交部發言人周四（1 日）對此表示，此舉違反市場經濟規則，破壞國際經貿秩序。商務部也說，此舉損害中企正當權益，也嚴重影響美企利益，不利全球供應鏈穩定和世界經濟復甦。

值得注意的是，美國政府尚未提出上述晶片許可限制的執行。中國媒體《財經》雜誌報導，中國多名雲端供應商資料中心業務負責人士表示，暫時未收到輝達、超微的消息。

一位法律人士說：「這個細則涉及到美國 14 奈米以下的晶片，以及邏輯晶片對華出口管制。細則可能很快就會提出。美國政府目前對輝達、超微只是做出了預通知，目的是讓廠商提前做好準備。」

《財經》雜誌報導，針對中企因應策略，若不考慮性能和效率，一個可行做法是中企採購未被限制的產品，靠「堆數量」方式獲得同等規模算力。中企可選擇輝達、超微性能相對更弱的 GPU。

一位半導體業界人士打了個比方，「AI 晶片是一個集群，一個資料中心可能需要幾萬片 AI 晶片，高性能晶片，如果需要 5,000 片，那麽性能更低的產品，可能就需要 2 萬片。」雖然此做法理論上可行，但運算成本較高。

另一個解決方案，是依靠本土企業生產的資料中心 GPU，但目前國產 GPU、AI 加速晶片缺少高階產品，能力相對單一。

中企與輝達 GPU 相比，相當於是單項運動員和全能選手。前者可能能在某一方面超越輝達，但從通用性來說，遠遠達不到輝達的性能。

國產 GPU 或 AI 加速晶片公司需要解決的問題，還包括專利壁壘。透過多年技術積累，輝達已築起一道專利高墻。中企如何繞過輝達專利，是一大挑戰。

中企的另一個挑戰是生態系和適配。國產 GPU 需要軟體適配，更需要時間磨合。對國產 GPU 廠商而言，構建生態系比設計、製造晶片更難。相較下，輝達已搭建一個完整生態系。

上述半導體業界人士說：「當然，如果斷供之後，沒有選擇，那就只有自主化一條路可以走。再難也要走下去。」