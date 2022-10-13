〈貴金屬盤後〉美PPI強化Fed激進升息立場 黃金、白銀收低

美國 9 月生產者物價指數 (PPI) 升幅超過市場預期，鞏固聯準會 (Fed)11 月再度大幅升息的看法，使黃金、白銀期貨周三 (12 日) 雙雙下滑。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤下跌 8.50 美元或 0.5%，報每盎司 1677.50 美元。

美國周三公布的 9 月 PPI 上漲 0.4%，是三個月來首次回升，市場原本預估會上漲 0.2%。

Claro Advisors 財富管理公司創辦人 Ryan Belanger 說，這份報告強化 Fed 激進生息的可能性，即使升息最終會對整體經濟造成傷害。

投資人正關注周四公布的 9 月消費者物價指數 (CPI)。Belanger 說，消費者支出的價格受到生產者今日支付的價格影響。因此從 PPI 報告來看，CPI 可能也會居高不下。

對黃金來說，升息會刺激美元升值，使美元計價的資產失色，美債殖利率上揚則是另一股逆風，因為這代表持有黃金等不孳息資產的機會成本增加。

ICE 美元指數 (DXY) 周三曾漲至 113.592，但在 Fed 公布 9 月會議紀錄後回吐漲幅，當時黃金期貨已經收盤。美國 10 年期公債殖利率也從盤中高點 3.974% 回落至 3.897%。黃金期貨在電子盤交易時段繼續走低，下滑至每盎司 1683 美元。

Wolfpack 資本公司投資長 Jeff Wright 說，黃金受美債殖利率變動、以及任何和 Fed 有意打壓通膨及影響利率走向的訊息所影響。

他認為，PPI 漲幅大於市場預期，主要和服務有關，並非耐久財，這對周四的 CPI 報告來說不是好預兆。Wright 認為，Fed 可能加速量化緊縮 (QT) 措施，引導利率走升。

Saxobank 大宗商品首席策略師 Ole Hansen 指出，美債殖利率的變動和美元升值讓黃金等大宗商品最近幾周的走勢「如雲霄飛車一般」。

但他認為此刻仍有持有黃金的理由，一旦 Fed 政策出了錯，導致股市、債券和美元走勢徹底翻轉。

Hansen 說：「我們並未改變對黃金的長期多頭看法，因為 Fed 有犯下政策錯誤的可能性，而這會導致美國的經濟成長、美元和美債殖利率下滑。」



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