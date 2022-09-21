分析師：Fed抱持鷹派立場 金價恐跌至1,600美元

美聯準會 (Fed) 即將公布利率決議，分析師擔憂，儘管已經出現部分令人擔憂的經濟衰退跡象，Fed 似乎仍將抱持鷹派立場，金價恐跌至每盎司 1,600 美元。

Pepperstone 研究主管 Chris Weston 表示，本週將有 13 家央行召開會議，預計大多數央行都將大幅升息，但聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議才是本週重頭戲。在 Fed 持續抱持鷹派立場下，金價恐跌到 1,600 美元。

OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 指出，Fed 可能會決定金價後續走勢，如果市場相信 Fed 不僅會繼續積極收緊貨幣政策，並且即使面臨經濟衰退，也仍將維持利率不變，那麼金價就會陷入困境。

市場目前普遍預期 Fed 將會大幅升息 75 個基點，11 月會議再升息 75 個基點，12 月會議再升息 50 個基點。

澳新銀行高級商品策略師 Daniel Hynes 指出，Fed 明確表達傾向於採取過多而不是過少的緊縮政策。在通膨持續居高不下的情況下，升息將是激進的。在充滿挑戰的總經背景下，黃金仍然容易進一步走低。同時，大幅升息預期可能會導致美元持續走強。

瑞士銀行高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 也看淡金價表現，認為美元是現在唯一吸引投資人資金的資產，在議息結果出來前，他相信沒人願意在美元以外任何資產上冒險，即使傳統避險資產如今也遭遇損失。