〈台股盤中〉台積電領跌 半導體族群跌勢不止 一度失守萬三

台股連日重挫，金管會擴大限空令，但台股今 (12) 日多頭仍不領情持續下挫，護國神山台積電 (2330-TW)(TSM-US) 更失守 400 元，IP 族群也持續重挫，拖累大盤指數早盤一度摜破萬三，最低下探 12991.59 點，續探近兩年來低點，今日預估成交量約達 1900 億元。

電子權值股仍是壓盤重心，晶圓雙雄台積電開盤摜破 400 元整數大關，跌幅接近 1%，最低下探 395.5 元，同步下探逾兩年低點，鴻海 (2317-TW)、日月光投控、台塑四寶等也被壓在盤下，聯發科則在平盤上下震盪，反觀聯電 (2303-TW)、台達電仍力守紅盤。

盤面上 IP 矽智財族群持續受到美國擴大禁令範圍的利空籠罩，金麗科、創意、世芯 - KY 亮燈跌停，M31、力旺、晶心科等跌幅也都超過半根停板，表現疲弱。

面板雙虎友達、群創減資行情也僅僅一日，今日雙雙下挫，跌幅接近 5%，貨櫃三雄同樣落難，長榮、萬海、陽明跌幅也落在 3-4%，拖累大盤開低回測萬三。

盤面上強勢族群，潤泰雙雄擺脫淨值風險，加上南山人壽宣布從 10 月 1 日起進行金融資產重分類、提升淨值比消息激勵下，展開反彈行情，潤泰新強勢攻上漲停價位，潤泰全也大漲近 8%，此外，具備解封題材的觀光類股同樣有撐，老爺知大漲逾 7%，漢來美食、豆府、山富、五福等漲幅也都超過 1%。

從 19 大類股成交比重觀察，電子族群占比下滑，僅達約 6 成，航運類股占 1 成，化學生技 5%，電機機械、金融保險則各占 2%。

展望後市，由於全球經濟景氣持續面臨下行風險，加上地緣政治升溫，短期盤勢仍呈現偏弱格局，而本周市場也高度關注明日登場的台積電、大立光雙王法說會展望，同時美國也預計在 13 日公布最新 9 月 CPI 消費者物價指數，各界關注數據是否能優於預期。