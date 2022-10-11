外資力挺面板雙虎新股掛牌 大砍晶圓雙雄逾8.3萬張

台股今 (11) 日由台積電爆量重挫領跌電子權值股，終場狂瀉 596.25 點，帶量收 13106.03 點。外資大力捧場減資後新股掛牌的面板雙虎，不過調節電子權值股與金控族群，大砍晶圓雙雄超過 8.3 萬張。

觀察三大法人資金變動，外資上演大逃殺、大賣 343.03 億元，自營商也賣超 62.07 億元，僅投信持續加碼 17.83 億元，連 18 買。

期貨方面，外資增持多單 3227 口，多單未平倉口數增至 3987 口；投信增持空單 1886 口，空單未平倉口數增至 9036 口；自營商增持多單 233 口，多單未平倉口數增至 5580 口。

電子權值股與金控族群成外資提款重災區，大舉砍殺晶圓雙雄，賣超台積電 4.4 萬張、聯電 3.8 萬張，力積電也遭賣逾 4000 張；日月光投控 1.2 萬張、鴻海 8966 張，及華邦電、仁寶、宏達電、台達電各超過 4000 張。

外資持續撤出金融股，大賣玉山金 2.1 萬張、台新金及元大金各 1.1 萬張、兆豐金 9805 張、富邦金逾 8000 張、中信金、彰銀各逾 6000 張，永豐金、新光金及國泰金各逾 4000 張。另外，航空雙雄也遭調節，分別賣超華航 1.2 萬張、長榮航 8116 張。

外資並出脫多檔 ETF，賣超元大高股息 3.7 萬張、國泰永續高股息 2.6 萬張、元大台灣 50 1.7 萬張、元大滬深 300 正 2 1.4 萬張、國泰台灣 5G+ 1 萬張、國泰智能電動車 8866 張、中信關鍵半導體 8393 張、期元大 S&P 原油反 1 超過 6000 張、國泰費城半導體超過 4600 張。

外資買超方面，面板雙虎減資新股掛牌上市首日，獲外資捧場力挺，大買群創 2.7 萬張、友達 8662 張，銀行股遠東銀 1.7 萬張、臺企銀 8296 張，中鋼也獲敲進 8585 張，燿華、彩晶、智原、欣興、中砂等電子股，同獲青睞，外資也買超長榮、高端疫苗各超過 2000 張。

法人指出，台股尚未看到觸底跡象，短線仍有回測前低可能，建議投資人減碼操作，少量逢低布局。