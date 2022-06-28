繼英國、加拿大後 Uber支持澳洲替司機設立最低薪資

Uber 周二（28 日）同意支持澳洲替共享汽車與送餐司機設定最低薪資標準、允許他們加入公會的任何新立法，這是 Uber 做出的最新讓步，因為全球各地的零工工人都在爭取提高薪資與福利。

Uber 在與澳洲運輸工人工會（Transport Workers Union, TWU）進行數月談判後，周二表示將支持成立一個獨立機構，替零工工人的收入、福利和工作條件制定行業標準。Uber 表示，這些工人也應該有權加入公會，進行集體談判。

Uber 與 TWU 在一份聯合聲明中表示，支持一個未指定聯邦機構「替平台工人制定最低與透明可執行收入與福利 / 條件」，聲明也提到，新機構還將監管所謂「零工經濟」中司機帳戶被關閉的糾紛，並保護司機組織團體「集體發聲」的權利。

有報導指出，這一舉措雖然在很大程度上是象徵性的，但反映出 Uber 面臨全球各地公會的壓力做出更廣泛的回應。Uber 曾與英國、加拿大與美國一些州的工會達成類似協議，但通常是在法院裁決或法律修訂有利於保障薪資水準之後。

在周二的聲明中，Uber 澳洲總經理 Dom Taylor 表示，公司希望看到行業公平競爭環境，並保持零工員工所看重的靈活性。他補充說：「重要的是，工薪階層鷹季據成為監管對話的一部份，並讓大眾聽見他們的聲音。」

Uber(UBER-US) 美股開盤前上漲 0.26%，每股暫報 22.92 美元。