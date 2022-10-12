高通膨、韓元貶值壓力夾擊 南韓再度升息2碼 利率十年來首度達3%

在高通膨和貨幣貶值壓力夾擊之下，南韓央行周三 (12 日) 再度宣布升息 2 碼，基準利率為 10 年來首度達到 3%。

南韓央行貨幣政策委員會決議，將 7 天期附買回利率自 2.5% 調升至 3%，是 4 月以來連續第五度升息，也是繼 7 月之後，央行再一次採取積極緊縮手段。

本次升息符合市場預期，且足以凸顯央行對抗通膨的決心。隨著進口能源、商品成本激增，南韓通膨率始終居高不下，雖然上周公布的 9 月消費者物價指數 (CPI) 年增率略為下滑，但仍處在高點附近，且隨時可能回升，具體情況取決於能源價格走勢。

南韓央行總裁李昌鏞上周預期，通膨將在 10 月觸頂，但仍會在很長一段時間內維持在高點，預估在明年 Q1 結束前，通膨率至少都會保持在 5% 以上。

除了通膨問題以外，持續擴大的韓美利差也是南韓央行大幅升息的理由之一。

目前美國聯準會 (Fed) 基準利率落在 3-3.25% 區間，且市場預期下月還會再升息 3 碼，若不強化升息力道，放任利差擴大，恐加劇金融市場資本外流。

決策者擔憂，資本外流將加速韓元貶值，進而干擾當局為控制通膨付出的努力，因為韓元貶值將拉高商品進口成本。

今年迄今，韓元兌美元已貶約 17%。央行公布利率決議後，韓元兌美元小幅上揚，截稿前漲 0.17% 至 1433.58 韓元。