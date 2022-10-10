英國央行擬擴大公債購買規模 推出新回購工具支持退休基金

隨著英國央行（BOE）緊急購債計畫進入最後一周，BOE 宣布將透過增加購債規模、使用回購工具等措施加大債市干預力度，確保金融市場穩定運作。

BOE 周一（10 日）宣布，未來五天內將把每日購債規模從先前的 50 億英鎊提高至最多 100 億英鎊（約合 108 億美元）。BOE 已購買總計約 46 億英鎊英國公債，約占元 400 億英鎊購債計畫的 12%。按照最新計畫，到本周五（14 日）BOE 的購債計畫規模將達到 650 億英鎊。

此外，BOE 還將推出一項臨時性的擴大抵押品回購機制（TECRF），過大銀行接受抵押品的範圍，藉此緩解採用負債驅動型投資（LDI）策略的基金（主要是退休基金）所面臨的流動性壓力。

BOE 表示，在這些操作下，銀行將接受符合英鎊貨幣框架（SMF）條件的抵押品，包括和指數掛鈎的英國公債，以及比 SMF 條件更廣泛的抵押品，例如將公司債券做為抵押品。

另外，BOE 還準備在周二（11 日）使用其常規的指數化長期回購工具，允許市場參與者借用央行現金儲備，期間維持半年，以換取流動性較低的資產，藉此進一步緩解 LDI 投資策略基金的流動性壓力。

瑞穗銀行宏觀交易策略主管 Peter Chatwell 表示，該措施將減少 LDI 投資策略基金被迫拋售資產的操作，其流動性危機「可能因此安排得到更好的解決」。

匯豐銀行英國利率策略主管 Daniela Russell 表示，BOE 新措施發出一個強而有力的訊號，表明致力維持穩定市場環境的堅定決心。

Russell 說：「我懷疑他們意識到，提供一個有用的熔斷機制，但這個問題需要更長的時間才能解決，因此退休基金在短期內仍可能面臨公債殖利率再次飆升的風險。」