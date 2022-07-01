美FCC批准SpaceX行動星鏈服務 飛機、船舶、卡車都能享高速網路

美國聯邦通信委員會 (FCC) 授權 SpaceX 為行駛中的車輛提供星鏈 (Starlink) 衛星網路服務，這是馬斯克旗下太空公司 SpaceX 擴大服務的關鍵一步。

FCC 國際局局長 Tom Sullivan 在周四 (30 日) 發布的授權中寫道：「無論是駕駛房車橫跨全美、還是將貨輪從歐洲運送到美國港口，或正搭乘國內或國際航班，行動連網服務的用戶需求不斷增加，為 SpaceX 的衛星系統授權一個新類別的 (顧客) 終端，這將擴大該寬頻能力範圍，滿足這類用戶需求。」

SpaceX 沒有針對 FCC 的授權立即回應置評請求。

SpaceX 是特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Musk Elon) 掌舵的太空公司，星鏈是該公司在低地球軌道上的衛星網絡，旨在於全球任何地方提供高速網路，迄今 SpaceX 已經發射約 2700 顆衛星來支持全球網絡。星鏈基本月費為每戶 110 美元。截至 5 月，SpaceX 透露星鏈已有 40 萬以上的訂閱戶。

SpaceX 先前已與商業航空公司簽屬早期協議，例如與夏威夷航空公司和半私人包機提供商 JSX 簽訂機上提供 Wi-Fi 的協議。到目前為止，SpaceX 已獲准進行有限數量的飛行測試，並認為「航空 Wi-Fi 市場已準備好大幹一場」。

馬斯克 4 月時表示想將星鏈網路擴大至大眾交通運輸工具中，令高速網路服務打入大眾生活。此回 FCC 的授權還包括對船舶和車輛，如半卡車和房車的連線。

SpaceX 去年曾要求擴大固定型客戶的服務範圍，且已部署名為「Starlink for RVs」的「便攜」服務版本，讓固定型用戶可以加價購買，但現在 FCC 批准的是「行動版」。

FCC 對行駛中的星鏈服務增加一些條件， SpaceX 必須「接受來自當前和未來授權服務的任何干擾」，且星鏈的進一步投資也將「承擔運營可能受到 FCC 額外條件或要求的風險。」