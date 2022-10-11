亞幣多數走軟 馬來西亞令吉觸及24年新低

隨著市場情緒不佳，投資者繼續退出亞洲區域債券，亞幣周二 (11 日) 大多下挫，馬來西亞更因國內政治局勢動盪，令吉觸及 24 年新低。

令吉兌美元周二一度下跌 0.5% 至 4.670，為 1998 年 1 月以來最低。馬來西亞股市下跌 1.6% ，至 2020 年 5 月以來最低。馬來西亞債券殖利率上漲 2 個基點，至 4.404%。

馬來西亞首相依斯邁沙比利 (Ismail Sabri Yaakob) 周一宣布解散國會，以利提前舉行大選，目前尚未公布具體選舉日期，但依據憲法，大選須在國會解散後 60 天內舉行。

星展銀行外匯和信貸策略師 Wei-Liang Chang 表示，馬幣最終將取決於新政府的優先事項，市場將希望看到更多的財政整頓、更多有利於增長的政策，以及對貿易和投資的更大開放。

全球主要央行一直在以幾十年來最快的速度收緊貨幣政策，許多交易員擔心，這可能最終導致全球衰退。

華僑銀行利率策略師 Frances Cheung 認為，隨著亞洲債券和美債殖利率的差異擴大，一些亞洲債券市場出現資金外流，加劇了本幣的疲軟。

泰銖和新加坡元周二分別下跌 0.4% 和 0.1%，泰銖暫報 38.135 兌 1 美元，新加坡元報 1.4387 兌 1 美元。