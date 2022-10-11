晶華Q3營收14.74億元季增4成 寫六季新高

晶華 (2707-TW) 今 (11) 日公告 9 月營收 4.8 億元，月減 8.6%、年增 34.5%；第三季營收 14.74 億元，寫 6 季新高，季增 41.4%、年增 46.4%；累計前三季營收 39.37 億元，年增 10%。

晶華表示，雖然國旅補助 9 月初結束，但隨著疫情流感化以及新世代疫苗已開始接種，台北晶華酒店客房業務表現逐漸回穩，營收較去年大幅成長 72.69%；餐飲業績也持穩，年增約 37.64%，並回復到疫情前的水準。

此外，各子公司的經營績效表現亮眼，與去年同期相比，太魯閣晶英酒店營收成長 21.96%、台南晶英酒店成長 42.16%，晶泉丰旅成長 35.39%、捷絲旅成長 40.43%，均推升營收表現。

晶華表示，隨著邊境逐步解封、「0+7」入境免隔離政策即將上路，疫情前以國際商旅為主要客層的台北晶華酒店也將迎來復甦曙光，雖然住房市場在過去兩年皆以國人為主，但是持續與國外旅行社、航空公司、會展產業 (MICE) 主辦單位以及海內外企業客戶互動。

近期晶華也針對新加坡、香港、日本、韓國、以及北美市場規劃適合的住房專案，透過上述合作管道及平台加強推廣的力道，同時透過 Regent 以及 IHG 的全球訂房網絡，爭取國際商旅下榻，並推出多元的住宿、秋季專案，增添集團營運動能。