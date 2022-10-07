台積電9月營收2082億元寫次高 Q3超標再創新高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (7) 日公告 9 月營收，受惠蘋果 (AAPL-US) 新機處理器拉貨升溫，營收達 2082.48 億元，續站穩 2000 億元水位，但較上月小幅滑落 4.5%，年增 36.4%，寫單月次高，也終止連兩個月創高紀錄；第三季營收 6131.42 億元，季增 14.8%，年增 47.85%，創新高，也優於原先財測預期。

台積電前三季累計營收達 1 兆 6383.59 億元，年增 42.6%。台積電第三季受惠蘋果新品挹注，加上新台幣兌美元單季重貶超過 6.7%，貶值情況超過台積電原先財測預期的 29.7 元，助攻新台幣計價營收與毛利率。外資預期，台積電第三季毛利率可望超標、衝破 6 成大關改寫新高，將賺近一個股本。

不過，台積電大客戶超微 (AMD-US) 周四 (6 日) 盤後公布初步財報，受個人電腦市場較預期疲軟與供應鏈問題影響，第三季營收估僅 56 億美元，相當於季減 15%，遠不如預期，營運甚至可能轉虧。

隨著超微財報爆雷，加上輝達 (NVDA-US) 先前也坦言第三季營運不如預期，市場認為，台積電第四季、明年客戶訂單動能都將面臨壓力。

台積電法說時估第三季營收將達 198-206 億美元，以 1 美元兌換新台幣 29.7 元計算，台幣營收約達 5880.6-6118.2 億元，相當於季增 10-14.5%，毛利率估 57.5-59.5%，有機會再超越第二季。

台積電將於下周四 (13 日) 召開法說，除公布第三季財報與財測外，市場將聚焦客戶庫存調整情況、漲價議題、是否下調今年資本支出及明年展望等。