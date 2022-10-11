日本今起開放自由行、取消入境人數上限 推國內觀光振興政策

日本自周二 (11 日) 起解除每天 5 萬人的入境人數上限，並開放來自國外的自由行個人觀光客。為促進日本國內觀光，名為「全國旅行支援」的振興政策將從周二上路。

在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情爆發前的 2019 年，訪日旅客超過 3188 萬人次，消費額超過 4.8 兆日元。但後來新冠肺炎疫情爆發，日本政府隨即採取嚴格邊境管制，從 2020 年之後的訪日旅客大幅減少，2022 年 8 月的訪日旅客人次只有 2019 年 8 月的 7%。

日本政府在今年 9 月，已對接種 3 劑新冠疫苗或能提供陰性證明的入境旅客解除禁令，自 10 月 11 日起也取消每天 5 萬人的入境人數限制，並恢復免旅遊簽證規定、開放自由行或散客直接訂機票和住宿，不用再透過旅行社安排。

這回日本政府放寬新冠肺炎相關的邊境管制之後，管制措施大致上已和疫情之前相同。在開放自由行及短期免簽證旅客入境，以及推動日本國內旅遊補助，可望透過旅遊業刺激日本國內消費。

日本政府為促進當地的國內觀光，自 2022 年 10 月 11 日起、至 2022 年 12 月止，推出名為「全國旅行支援」的振興政策。日本全國 47 個都道府縣，絕大多數都已宣布到 2022 年 12 月 20 日為止的住宿補助內容，只有東京都因為來不及準備，將從 10 月 20 日上路，開始日期較晚。另外有部份飯店等住宿設施的準備腳步較慢。