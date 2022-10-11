農糧巨頭警告 部分開發中國家糧食需求遭到破壞

全球四大糧商之一的嘉吉 (Cargill) 警告，強勢美元、大宗商品價格昂貴和利率上升環境，正在對部分經濟體的糧食造成「需求破壞」(Demand Destruction)。

嘉吉全球貿易主管 Alex Sanfeliu 表示，北非、中東和東南亞部分地區的開發中國家，在取得進口商品所需美元上陷入困境，這代表在接下來幾個月裡，全球小麥貿易流量可能減少 5-6%，玉米和黃豆粉貿易流量可能減少 2-3%。

Sanfeliu 說：「我們在全球部分地區觀察到相當多需求破壞的狀況，高利率、美元升值和昂貴的大宗商品，對許多政府來說是非常糟糕的組合。」

由於在全球市場交易的商品通常是以美元計價，今年美元強勢走高之下，其他貨幣相應貶值，與此同時，俄烏戰事升溫與黑海運輸的不確定性，帶動糧食價格繼續攀高。

在聯合國和土耳其的幫助下，俄羅斯和烏克蘭在 7 月簽署協議，恢復烏克蘭在黑海的穀物出口，不過，隨著協議即將在下月到期，市場越來越擔心，近期俄烏衝突升溫將為糧食出口帶來變數。

雖然 Sanfeliu 表示，黑海地區能夠出口多少穀物，將影響短期價格前景，但就算協議破局，他認為小麥價格也不會像之前那樣飆漲至每蒲式耳 13.50 美元的高位。

美國糧食生產方面，即使密西西比河因乾旱導致水位較低的情況有所改善，Sanfeliu 預估美國 10 月糧食出口仍將減少兩到三成。