俄羅斯襲擊港口危及糧食出口協議 小麥價格大漲逾3%

俄羅斯周末用巡航導彈襲擊了奧德薩 (Odesa) 海港後，小麥價格攀升，此前不久，俄烏才剛在土耳其簽署了一份糧食出口協議。

芝加哥小麥期貨價格周一 (25 日) 一度強升 4.6%，隨後在下午回吐漲幅， 至每蒲式耳 7.8225 美元，仍有 3% 以上的漲幅。

上周五，俄烏在土耳其簽署的糧食出口協議，被譽為是緩解全球糧食危機的重要一步。這項協議允許烏克蘭從 3 個黑海港口出貨，其中之一就是奧德薩。此次協議讓小麥價格上周五大跌 6%，收於 2 月初以來最低。

俄羅斯入侵烏克蘭，並封鎖主要港口後，數百萬噸糧食滯留在烏克蘭。雖然公路和鐵路幫助出口少量貨物，但中東和北非的主要客戶被迫到別處尋找供應，推高了糧食價格，並加劇全球缺糧危機。

農業分析機構 Thomas Elder Markets 穀物分析師 Andrew Whitelaw 指出，出於對這項協議的重要性考慮，俄羅斯的導彈襲擊對協議來說無疑是糟糕的，並使得人們擔心，俄羅斯簽署的這一紙協議沒有任何價值。

知情人士透露，奧德薩海港有 9 艘船，其中 4 艘裝載了價值 4560 萬美元的玉米。這位不願透露姓名的人士說，這些穀物船懸掛著馬爾他、賴比瑞亞、獅子山共和國和巴拿馬的旗幟。

根據烏克蘭總統辦公室副主任 Andriy Sybiha 在 Facebook 上公布，一份由烏克蘭簽署的文件副本，協議各方承諾不會對參與該倡議的商船或港口基礎設施進行攻擊。

玉米期貨周一一度上漲 2.8%，隨後漲幅回落至 1.4%，而黃豆也上漲，但漲幅僅 0.3%。