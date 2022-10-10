〈美股早盤〉市場靜待本周通膨報告與銀行股財報 主要指數漲跌不一

市場靜待本周將公布的通膨報告與銀行股財報，美股主要指數周一（10 日）漲跌互現，部分投資人也趁美股上周經歷連續三天拋售後逢低進場，買進受創嚴重的股票。

截稿前，道瓊工業指數上漲逾 100 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數跌逾 40 點或 0.4%，標普 500 指數漲 0.04%，費城半導體指數跌 2.4%。

美股開盤前那斯達克 100 期貨指數下跌 0.3%，主因是美國上周宣布加強對中國晶片出口管制影響，再加上全球晶片出現需求放緩跡象，全球半導體股周一全面走軟。

在美國周四（13 日）公布 9 月消費者物價指數（CPI）和華爾街銀行財報公布前，市場整體情緒仍是陰鬱。另外上周公布的就業數據強勁，倘若通膨數據結果仍持續升溫，將給 聯準會（Fed）帶來今年第四度升息 3 碼（75 個基點）的壓力。

與此同時，俄烏戰爭升級的跡象也削弱投資人風險胃納，推高美元兌其他貨幣的匯率，截稿前美元指數升至 112.87。

另一方面，英國央行（BOE）周一宣布未來五天將把每天的購債規模從先前的 50 億英鎊提高至最高 100 億英鎊（約合 108 億美元）。英國央行在之前的購債操作中已購買總計約 46 億英鎊英國公債，約占原 400 億英鎊購債計畫的 12%。

按照最新公布的計畫，到 10 月 14 日，英國央行的購債計劃規模將達到 650 億英鎊。

個股方面，中國乘用車協會（CPCA）公布，特斯拉 (TSLA-US) 在 9 月於中國銷售 83,135 輛電動車 (EV)，打破該公司在中國的單月銷量記錄。

數據顯示，特斯拉 9 月在中國市場的銷量較 8 月增長 8%，創下特斯拉上海廠自 2019 年 12 月開始投入生產以來的新紀錄。先前的銷量紀錄為今年 6 月的 78,906 輛。

截至台北時間周一（10 日）21 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Rivian(RIVN-US) 早盤下跌 7.89%，至每股 31.27 美元

美國電動車新創公司 Rivian 因旗下電動車體有小型結構缺陷之虞召回約 1.3 萬輛車，幾乎相當於所有已交付給客戶的車輛，影響周一盤前股價下跌近 9%。不過該公司表示，車體缺陷問題並未造成人員傷亡。

默沙東 (MRK-US) 早盤上漲 3.4%，至每股 90.58 美元

美國製藥公司默沙東（Merck）獲華爾街投行 Guggenheim 青睞，將該股評等從「中性」（Neutral）上調至「買入」（Buy），主因是看好默沙東關鍵藥品的成長前景以及其他有利因素，認為該公司的獲利有望超越市場預期。

Stellantis(STLA-US) 早盤上漲 0.08%，至每股 11.94 美元

全球車廠四哥 Stellantis 與澳洲鎳礦勘探公司 GME Resources 周一簽署一項不具約束力的合作備忘錄（MOU），確保 Stellantis 車用電池硫酸鎳钴産品的承購。另外今年初時，Stellantis 與澳洲的鋰礦商 Vulcan Resources 簽署供應協議。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

MFS Investment Management 的首席經濟學家 Erik Weisman 表示，有鑑於 Fed 持續收緊貨幣政策，未來幾季宏觀經濟和風險市場都可能大幅走弱。他認為 Fed 收緊貨幣政策的步伐跟不上經濟狀況。

摩根士丹利策略師警告，在基本面惡化的情況被市場更充分消化前，美股熊市不會結束。