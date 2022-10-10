IMF與世銀齊聲警告 全球經濟衰退風險上升

世界銀行（World Bank）總裁馬爾帕斯（David Malpass）和國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）周一（10 日）警告，隨已開發經濟體放緩、通膨升溫迫使美國聯準會（Fed）繼續升息，增加開發中國家債務壓力，全球經濟衰退的風險越來越大。

馬爾帕斯表示，隨已開發經濟體成長放緩、許多開發中國家貨幣貶值，再加上持續的通膨的影響，明年全球經濟不只有衰退的風險，而且還有成真的危險。

與此同時，喬治艾娃指出全球三個主要經濟體的成長都在放緩：美國的升息開始產生影響、歐洲面臨天然氣價格高漲考驗，而中國受到房市波動和新冠疫情拖累成長。

在通膨方面，喬治艾娃表示儘管升息會對經濟產生負面影響，但仍呼籲各國央行努力遏止通膨，她認為若各國央行在這方面發力不夠，通膨恐怕將成為一輛失速列車。

喬治艾娃也強調，央行對抗通膨的財政措施應該要有「針對性」，確保這些措施不會造成火上澆油的反效果。

至於新興國家，兩個組織領導人都認為，在現今已開發經濟體疲軟、利率上升、氣候變遷以及食品、能源價格飆漲的環境對開發中國家造成嚴重影響，呼籲其他經濟體採取行動幫助新興市場。

喬治艾娃也提到，已開發國家需要控制債務危機並稱之為巨大而可怕的危險，因為債務危機將影響所有國家，而非僅僅是那些債務負擔承重的國家。