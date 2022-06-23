共享乘車股YTD腰斬 分析師：Uber、Lyft復甦即將到來

共享乘車股今年表現不佳，Uber (UBER-US) 今年迄今股價下挫 47%，同業 Lyft (LYFT-US) 下跌 64%，儘管在後疫情時期，乘車量出現令人印象深刻的反彈，但成長速度已自疫情前的水準下降，且兩家公司都疲於尋找足夠的駕駛人手，致使成本上升，進而漲價轉嫁消費者，部分顧客因而拂袖離去。

然而，跡象表明，復甦之路就在前方，大跌後已讓 Uber 和 Lyft 的股價來到具有吸引力的水準。

Needham 分析師 Bernie McTernan 發布研究報告，其內容檢視一份針對 500 多名美國消費者共享乘車習慣的調查結果，結論是他對這些股票的看法更加樂觀。

該分析師對 Uber 重申「買進」評級，依舊列入該券商的「確信買進名單」，理由是「成長和獲利率平衡」。他對 Lyft 維持「續抱」評級，主要是擔心該公司為招聘足夠的駕駛人手所花費的成本，但他提高了對該公司的預估。

McTernan 認為，到 2025 年，共享乘車預訂量平均年率成長 24%，這代表成長年率自疫情爆發前 3 年的 45% 降下來。

他認為，每月活躍用戶人數增加將推動成長，部分原因是人口因素，因為調查發現，Z 世代的受訪者比嬰兒潮一代使用共享乘車的意願更高。

該分析師估計，2022 年該產業預訂量將較 2019 年疫情爆發前的水準高出近 20%，這得益於活躍用戶增加 5% 和每用戶平均收入增加近 20%。

McTernan 認為，未來 3 年的成長模式將翻轉，不再靠漲價推動，而是靠用戶人數增加的推動，因為「市場供需失衡，已經讓價格高漲」。

針對 Uber，McTernan 預期該公司的美國共享乘車業務將以 32% 的複合成長年率一路成長至 2024 年，意味著該公司其他業務的隱含成長 22%，包括運送、貨運和國際乘車服務。

針對 Lyft，McTernan 將該公司今年營收估計上調 1%，明年上調 5%，使其模型遠高於華爾街的共識。

然而，共享乘車業務也會受經濟衰退影響。他指出，52% 的受訪者表示，漲價已讓他們降低共享乘車服務的使用量，但這些受訪者中有半數是每月用量僅 1 至 5 次。他的結論是：經濟低迷時期，最大的風險可能是偶爾使用乘車服務的顧客流失，但老顧客可能不太會放棄這項服務。

Evercore ISI 分析師 Mark Mahaney 上周研究報告同樣樂觀看待共享乘車產業的前景。Mahaney 聚焦他自身關於共享乘車的消費者調查結果。他稱，42% 受訪者使用過共享乘車服務，較 2019 年同期調查的 37% 比例提升，他預期最終滲透率可以拉高到 60% 或以上。

與此同時，Mahaney 指出，目前共享乘車的參與度相對低，意味著許多用戶並非常客。調查顯示，僅 28% 受訪者每周至少使用一次，較一年前同期提高 2 個百分點。他預期，經時間推移，該產業每周至少使用一次共享乘車服務的顧客比例將提高到 50% 或以上。

Mahaney 對 Uber 和 Lyft 股票均給予「優於大盤」的評級。「我們認為，新冠疫情期間，Uber 和 Lyft 不斷受新用戶青睞，應有利其獲採用度回歸，我們也認為他們獲採用度將回升。我們持續認為，美國共享乘車的滲透度有更大的上升空間。」

Uber 周三收低 0.23%，Lyft 同日下跌 1.48%。