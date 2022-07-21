Lyft 裁員2％以降低開支 並終止租車服務

為降低支出，美國叫車平台 Lyft (LYFT-US) 週三 (20 日) 表示，將裁員約 2%，並關閉汽車租賃服務。

Lyft 旗下大約有 4,600 名員工。Lyft 已解雇租賃部門約 60 名員工，同時也將終止租賃汽車服務。Lyft 發言人 Jodi Seth 說：「我們已決定終止 Lyft 的第一方租車服務，後續將會專注於與 Sixt 和 Hertz 等合作夥伴的租車服務。」

Seth 先前就表示，Lyft 將專注於加快獲利成長，優先考量對公司貢獻最大的業務，同時也對成本負責。

Lyft 在 5 月份時曾表示，將放緩招聘腳步，削減部分部門預算。Lyft 共同創辦人兼總裁 John Zimmer 表示，考慮到復甦腳步緩慢，Lyft 將大幅放緩在美國的招募作業，並將重點放在一些重要的職位上，例如核心乘車業務。此外，Lyft 還將向符合條件的員工發放股票選擇權。

共享乘車股今年表現不佳，Lyft 今年迄今股價大跌約 67%。儘管在後疫情時期，乘車量出現令人印象深刻的反彈，但成長速度已自疫情前的水準下降。

Lyft 財務長 Elaine Paul 在先前財報中曾表示，公司希望繼續提高服務水準，為未來的成長計畫做準備，宣布下季起擴大對司機補助的投資支出，但也警告，這些成本將以更高的價格轉嫁到消費者身上，並影響公司獲利能力。

Needham 分析師 Bernie McTernan 對 Lyft 維持「續抱」評級，主要是擔心該公司為招聘足夠的駕駛人手所花費的成本，不過他提高了對該公司的預估，將該公司今年營收估計上調 1%，明年上調 5%，使其模型遠高於華爾街的共識。