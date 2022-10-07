越南股市重挫逾4% 摔至2021年初以來新低

越南股市指數 (VNI) 周五 (7 日) 重挫逾 4%，至 1028.9 點，來到 2021 年 1 月以來的最低。由於投資者對銀行利率上升及全球情緒疲軟做出回應，越南指數今年以來已下跌 31%。

交易員和分析師表示，隨著當地銀行提高存款利率，資金正在撤離市場。他們指出，最近在美國聯準會升息後，外資就一直是淨賣家。

專注於越南的基金管理公司 Dynam Capital 主管 Craig Martin 表示，在戰爭、經濟衰退、通貨膨脹的多方夾擊下，國內投資者對疲軟的全球情緒做出反應，一直在拋售，或者由於追加保證金而被迫拋售。

據越南央行數據，隔夜電子銀行同業拆借利率已超過 8.4%，為 2012 年以來最高。

越南也成為東南亞今年表現最差的股市，年初迄今下跌 3 成之後，預期本益比已經不到 10 倍，但這也帶來了廉價優勢，部分基金經理押注股市終將反彈。

Coeli Asset 基金經理 James Bannan 認為，有很多高質量的公司，擁有極好的結構性增長機會，其交易標準差低於歷史平均水準，因此是買入的好時機。

先前由於美中貿易戰，越南成為最大的受益者之一，美國企業選擇將供應商移轉至此，越南今年的經濟預計將成長約 7%。

SSI Securities Corp. 機構銷售主管 Quynh Cao 表示，即便如此，投資者仍將密切關注市場，看看熊市是否仍然強勁，以及是否正在觸底。