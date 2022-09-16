報告：製造業未如預期回流本國 越南、印度成大贏家

美國物流巨頭 DHL Express 和紐約大學史登商學院發布最新報告，認為在企業推動製造業回流之際，外界對全球貿易恐因此放緩的擔憂並沒有發生，越南、印度和菲律賓等新興市場反而成為贏家。

即使面對到新冠疫情、全球經濟放緩與俄烏戰爭等阻力，上述報告仍預估，今、明兩年的全球貿易增速將略高於過去十年。

DHL Express 執行長 John Pearson 認為，全球化並沒有導致區域化 (regionalization)，一些新興市場供應鏈反而獲利，越南便是最大贏家，其之所以能強化在全球貿易市場的地位，主要歸功於成長規模和速度。

報告指出，中國的跨境貨運問題和封控措施確實對製造業產生影響，但市場對於清零政策和供應鏈問題，恐引爆製造業回流或近岸外包的臆測並沒有實現。

新興市場多半藉由進口更多原物料並採納更多技術，來吸引企業在當地設立生產基地，同時創造更多貿易機會。除了越南之外，印度和菲律賓也是貿易成長迅速的新興經濟體之一。

Pearson 表示，貿易模式的轉變多半反映在新興經濟體的商品品質上面，而非數量，這些新興市場國家對創新和技術採納的步伐，有助於提高他們在全球貿易的地位。

他說：「在『中國 + 1、中國 + 2 和中國 + 3』的概念之下，過去幾年，我們無法確定新興市場內的製造業轉移會不會發生，現在看來答案是肯定的，而且將以漸進且持續的方式進行。」

受通膨和經濟增長放緩拖累，企業今年紛紛調整貿易業務。

紐約大學史登商學院的 DHL 全球化倡議研究學者兼主任 Steve Altman 表示：「貿易和經濟成長息息相關，在高通膨時期，企業需要做的是提高效率、壓低生產成本，他們必須在全球範圍內找到最佳方案來實現這項目標，這將幫助刺激貿易成長。」

Altman 認為，短期內雖然存在總體經濟趨勢，但是這不代表全球貿易將廣泛衰退。