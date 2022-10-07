擺脫對中國依賴 安川電機將把日本製家電零件比重拉高至2倍

日本產業用機器大廠安川電機 (Yaskawa Electric) 計劃 2027 年在日本國內設新工廠，將用於生產提升家電等節能性能的基幹零件，投資額估計約 500 億至 600 億日元，目的在讓日本國內生產倍增，並降低中國製零件的比率。

由於美中對立加深，零件調度有中斷風險，愈來愈多的廠商實施供應鏈重組，以擺脫對中國的依賴。

安川電機的新工廠將蓋在該公司位於日本福岡縣的行橋事業所，所生產的零件將用於自家生產的空調和電梯用變頻器 (Inverter) 。安川電機在日本國內生產的變頻器用途的主要零件，自家生產比率在 2027 將拉高到 50%，為目前的 2 倍。

全球陸續出現擺脫供應鏈對中國依賴的現象，日本大金工業 (Daikin) 計劃在 2023 年度打造一個即使沒有中國製零件、也能進行空調設備生產的供應鏈，美國蘋果 (AAPL-US) 也開始將產品生產移到印度等地。

安川電機在 2024 年之後，也要將產業用機器人零件的自家生產比率，從現在的 40% 拉高至 70%。

變頻器是影響家電等節能性能的重要裝置。根據 MarketsandMarkets 預測，在脫碳潮流帶動下，2027 年的全球變頻器市場將擴大到 338 億美元，大約是 2022 年的 2 倍規模。

安川電機 2022 年度 (至 2023 年 2 月) 的變頻器營收，估計約 900 億日元。根據安川電機，該公司的全球市占約 5%、排在第 6 名左右，而前幾名都是歐美廠商。

安川電機正推動事業所重組，將在自 TOTO 購得的福岡縣行橋市內土地上蓋新大樓，行橋事業所的產業用系統部門將遷到該處，行橋事業所則將興建生產變頻器零件的新工廠。