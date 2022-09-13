派樂騰人事大地震 2名共同創辦人均離職

作為公司改革計畫的一環，美國健身器材大廠派樂騰 (PTON-US) 周一 (12 日) 宣布新一波人事異動，2 名共同創辦人將辭去職務，其中包含年初剛卸任執行長並轉任董事會執行主席的佛利 (John Foley)。

派樂騰周一公告，佛利今起將辭去董事會執行主席，並由 2019 年起擔任派樂騰董事會成員的布恩 (Karen Boone) 接手。在 2012 年成立公司後，佛利便一直擔任執行長，直到今年 2 月交棒給現任執行長麥卡錫 (Barry McCarthy)，但仍繼續擔任董事會執行主席。

派樂騰也證實，共同創辦人之一的法務長庫什久雄 (Hisao Kushi)，以及商務長康尼爾斯 (Kevin Cornils) 都將離職，前 Uber 副總法律顧問阿爾巴蘭 (Tammy Albarrán) 預計 10 月起接任法務長，商務長的職位沒有接任人選，傳出部分職務將由新興業務總監桑德斯 (Dion Sanders) 接手，服飾業務方面則由內容長卡特 (Jen Cotter) 接管。

隨著疫情紅利消散，派樂騰正飽受銷售疲軟和虧損所擾。2020 年底時，派樂騰股價最高曾達每股 171 美元，周一收盤價則為 11 美元，期間暴跌逾 90%，市值從近 500 億美元的高峰跌至 40 億美元下方。

為了扭轉困境，麥卡錫上任後宣布一系列改革計畫，除裁員上千人外，還宣布將生產全數外包給第三方合作夥伴，目標是在下一個會計年度下半年前讓公司現金流轉正。