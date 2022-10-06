日經：Google Pixel 7新機訂單量 超過800萬支

美國科技巨擘 Google(GOOG-US) 定周四（6 日）舉行秋季新品發表會，將發表 Pixel 7 系列新機，知情人士透露，Google 提出的新機訂單量，超過 800 萬支，規模改寫歷史新高，展現與蘋果 (AAPL-US) 、三星一較高下氣勢。

日經新聞報導，熟悉此事的消息人士表示，Google 的 Pixel 7 系列新機下單量超過 800 萬支；該公司並已通知多家供應商，力拚明年智慧手機銷量較今年提高一倍。

Google 定周四正式發表下一代 Pixel：Pixel 7、Pixel 7 Pro。該公司也將發表首款智慧手錶 Google Pixel Watch 和新款耳機。

了解該計畫人士說，Google 另外下了約 400 萬支平價 Pixel 手機訂單，Google 將在明年初推出這款手機。

在經濟顯著放緩情勢下，Google 成為訂單持續成長的少數手機製造商之一。研究機構 Canalys 的數據顯示，今年第 1、第 2 季全球智慧手機市場分別較去年同期萎縮 11% 及 9%。

去年 Google 為 Pixel 6 系列手機打造行動處理器 Tensor 後，就變得更加重視硬體事業。Google 執行長 Sundar Pichai 4 月曾在法說會上表示，Pixel 6 已成為史上最暢銷 Pixel 系列手機。

依據 Canalys 的數據，Google 在推出 Pixel 6 系列後，去年下半年至今年上半年的出貨量暴增近 130%，達到 620 萬支左右。

消息人士透露，去年起 Google 就一直在告訴供應商，該公司是美國唯一 Android 智慧手機製造商，此優勢有助於其在國內、歐洲及日本推動業務。Google 並未回覆置評請求。

Canalys 分析師 Runar Bjorhovde 說：「Google 大手筆投資幾個關鍵市場，並在這些市場取得顯著增長，美國就是最好的例子」。他表示，Google 在日本和英國的表現也相對較好。