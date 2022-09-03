派樂騰跌逾8% 瑞銀：還會繼續跌

健身器材公司派樂騰 (Peloton Interactive) (PTON-US) 周五 (2 日) 股價重挫 8% 以上，瑞銀分析師認為未來還有更多的下行空間。

派樂騰周五大跌 8.17%，收每股 9.44 美元。

瑞銀分析師 Arpine Kocharyan 將派樂騰的目標價從 13 美元下調至 8 美元，並給予「賣出」評級，理由是銷售額下降與獲利前景黯淡。

派樂騰沒有回應對分析師報告的置評請求。

派樂騰上個月公布獲利和前景均低於預期後，股價下挫，且推遲提交其 10-K 年度報告，理由是公司需要更多時間才能完成「策略業務發展」相關的會計工作。

派樂騰股價在 2021 年 1 月 13 日創下 167.42 美元的收盤高點，但過去一年來在一連串令人失望的財報、裁員和高層異動的衝擊下，投資者失去信心，現行股價與高點相比暴跌 94% 之多。

Barry McCarthy 今年 2 月接任派樂騰執行長，力求扭轉局面並削減成本，因為公司高估需求，遭到後疫情時期需求驟減的衝擊。

Kocharyan 質疑，派樂騰前期成本上升以擴大訂閱戶基礎，但又計劃在 2024 會計年度前減少營銷支出，這兩者之間如何取得平衡。

她指出，該公司的戰略是提供融資選項和訂閱計畫，讓用戶更容易取得自家健身車，換取隨時間推移後更高的訂閱營收。

「如果用戶要向派樂騰『租』健身車，那這樣的策略仍然意味著相當資本密集型的​​業務。此外，我們認為，硬體業務的獲利能力和對流失率的影響 (如果顧客買下健身車，就會讓流失率下降)，以及這類資本密集度的模式都是投資者可能關注的焦點。」

派樂騰因為 6 月將連網健身訂閱費自 39 美元提高到 44 美元，第四財季的客戶流失率高於分析師的預期。

Kocharyan 說：「這種策略是比照 iPhone 提供融資模式，而非讓消費者透過訂閱計畫支付硬體費用 (訂閱計畫必須內含硬體成本和貸款成本)，他們假設這樣會刺激更多需求。」

她說：「我們擔心的是，這樣的策略是否能解決派樂騰面臨的關鍵需求曲線問題？即與一年前相比，是否有更多人希望擁有派樂騰健身車？」