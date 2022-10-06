供應鏈問題仍以各種不同方式困擾著汽車業

自疫情開始以來，供應鏈問題一直困擾著汽車業，關注該產業的分析師表示，汽車製造商就當前市場狀況發表不同的看法。

iSeeCars.com 首席分析師布勞爾 (Karl Brauer) 表示，「我覺得有趣的是原本會覺得這些供應問題應該具有相當的一致性，但它似乎開始變得參差不齊，某些汽車製造商比其他汽車製造商恢復得更快，它們正受惠於緩慢的增產和恢復供應鏈問題。」

通用汽車 (GM-US) 第 3 季銷售大幅成長，與上季完全相反，因為該公司自豪於產能的提高和強勁的需求。該汽車製造商表示，其美國銷量較去年同期增加了 24%，從 44 萬 6997 輛增至 55 萬 5580 輛。

通用汽車在新聞稿中表示，「通用汽車及其經銷商能夠將改善的晶片供應、穩定的生產和經銷商庫存的改善，轉化為零售市占率同比增加近 3 個百分點，同時也反映在商業車隊市場的顯著銷售成長上。」

布勞爾說，「通用汽車的例子顯示，它們的確面對很多累積的供應問題，有很多汽車因為缺少一些零件而未能出售。」「現在我認為它們已把所有這些汽車都銷售出去，送往經銷商，它們的庫存數量增加了，當然，銷售額也大幅增加。」

福特 (F-US) 是從供應鏈中斷中恢復過來的另一個例子。該公司 9 月整體汽車銷量下降，而電動車 (EV) 的銷量增加了 2 倍，有助該公司獲得 3.1% 的電動車市占率。與此同時，由於「持續的供應鏈限制、材料成本上漲和其他市場因素」，該公司再次提高其電動 F-150 Lightning Pro 卡車的價格。

特斯拉 (TSLA-US) 則仍在與供應鏈奮鬥。這家電動車製造商繼續打破銷量和交車量的記錄，但結果低於分析師預期。在截至 9 月的當季，該公司向客戶交車數達創紀錄的 34 萬 3830 輛，較上季因中國廠臨時停工而受阻的 25.5 萬輛明顯增加。

特斯拉周日 (2 日) 發表聲明表示：「在物流高峰期以合理的成本確保車輛運輸能力，變得越來越具有挑戰性。」

特斯拉 CEO 馬斯克 (Elon Musk) 也提到該公司中國廠面臨的物流挑戰。他在推特上寫道：「上海超級工廠上季半上半段生產汽車專供出口，然後是供中國偏遠地區，然後才鄰近地區。最終結果是季末出現瘋狂的交車浪潮。這對我們的團隊來說很艱難，因此我們希望減少第 4 季和第 1 季的交車浪潮。」

至於豐田汽車 (TM-US)，上季銷量下降 7% 至 52 萬 6017 輛。供應問題也拖累飛雅特克萊斯勒 (STLA-US) 的銷量下降 6%；而本田 (HMC-US) 的第 3 季銷量驟降 35%。

布勞爾說，「顯然汽車業還沒有走出困境。」